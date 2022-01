Giannis Antetokounmpo voltou a mostrar na última madrugada porque é um dos fortes candidatos a MVP da temporada na NBA. O grego só alinhou em 28 minutos, mas mesmo assim chegou ao triplo-duplo - com 30 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências – e os Milwaukee Bucks venceram confortavelmente os Golden State Warriors por 118-99.

Antetokounmpo é o único jogador da NBA a conseguir um triplo-duplo com 30 ou mais pontos em menos de 30 minutos jogados. À semelhança deste jogo, o grego já o havia feito em outubro de 2019.

Ao intervalo, os Bucks tinham uma vantagem de 39 pontos e fizeram gestão nos dois últimos quartos.

Stephen Curry não foi além dos 12 pontos, mais um do que Klay Thompson, recentemente regressado à competição após uma longa paragem.

Noutro dos cinco jogos da madrugada, os Memphis Grizzlies aumentaram a série de vitórias, que já vai nas onze consecutivas, diante dos Minnesota Timberwolves. A jogar em casa, até ficaram em desvantagem nos dois primeiros quartos, mas no terceiro passaram para a frente do marcador que viria a registar 116-108.

Os New Orleans Pelicans derrotaram os Los Angeles Clippers no Smoothie King Center (113-89), com Brandon Ingram a somar 24 pontos e o lituano Jonas Valanciunas a conseguir um dupl-duplo (18 pontos e 16 ressaltos).

Os Brooklyn Nets, sem Kyrie Irving nem Kevin Durant, foram derrotados pelos Oklahoma City Thunder (130-109).

O canadiano Shai Gilgeous-Alexander esteve em plano de destaque e ficou a uma assistência de registar um triplo-duplo (33 pontos e 10 ressaltos). A grande estrela dos Nets nesta partida foi, inevitavelmente, James Harden, com 26 pontos, sete ressaltos e ainda nove assistências.

Os Denver Nuggets venceram de forma confortável os Portland Trail Blazers (140-108). Facundo Campazzo fez um duplo-duplo, enquanto Nikola Jokic apontou 20 pontos e Will Barton registou mais um.