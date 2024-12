Os Milwaukee Bucks conquistaram a NBA Cup após bateram os Oklahoma City Thunder por 97-81.



Em Las Vegas, o conjunto do Wisconsin teve nas duas principais estrelas as figuras da partida. Giannis Antetokounmpo voltou a exibir-se a alto nível e somou um triplo-duplo com 26 pontos, 19 ressaltos (!) e dez assistências, sendo eleito MVP da prova. O grego teve a preciosa ajuda de Damian Lillard, base que marcou 23 pontos.



Por sua vez, Shai Gilgeous-Alexander esteve em destaque no líder da Conferência Oeste. O canadiano anotou 21 pontos, insuficientes para evitar a derrota dos Thunder.



Os dois primeiros períodos foram, de resto, equilibrados, com os Bucks a terminarem a primeira parte na frente por um ponto. Já o terceiro período acabou por ser decisivo no desfecho final com a equipa de Doc Rivers a criar uma vantagem de 13 pontos. No último período, Giannis e companhia garantiram a vitória, sucedendo assim aos Lakers, a primeira equipa a ganhar esta competição.