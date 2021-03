Num jogo de playoff, os Milwaukee Bucks derrotaram os LA Clippers por 105-100 na última noite e chegaram à quinta vitória seguida.



Liderados por Giannis Antetokounmpo, os Bucks estiveram na frente nos dois primeiros períodos, mas um parcial de 21-7 no terceiro quarto deixou a equipa de Los Angeles na frente. No entanto, o grego exibiu-se a nível de MVP (marcou 17 pontos no último período), teve dois desarmes de lançamento e somou 14 ressaltos.



O MVP das últimas duas fases regulares marcou o cesto que confirmou o triunfo dos Bucks com um afundanço a poucos segundos do final. Kawhi, melhor marcador dos Clippers com 25 pontos, ainda tentou o triplo na última posse de bola, mas falhou.



Giannis, «The Greek Freak», marcou pelo menos 35 pontos nos últimos quatro jogos e igualou o feito de Kareem Abdul-Jabbar de 6 de janeiro de 1973.



Por sua vez, os Lakers bateram os Warriors num dos jogos de maior cartaz. Ainda sem Davies, os campeões da NBA assinaram uma primeira parte muito boa e chegaram ao intervalo a vencer por 73-44.



LeBron James, que cumpriu o jogo 1300 na NBA, contribuiu com 19 pontos, seis ressaltos e quatro assistências. Em sentido contrário, Curry teve uma noite estranha na carreira: marcou apenas 16 pontos e falhou oito dos 13 lançamentos que tentou.



Refira-se ainda que os Warriors não contaram com Draymon Green na segunda parte devido a lesão e perderam 117-91.



Por sua vez, os Celtics acabaram com a série vitoriosa dos Wizards muito graças a Jason Tatum. O extremo marcou os quatro pontos decisivos e deu o triunfo à equipa de Brad Stevens (111-110) apesar dos 46 pontos de Bradley Beal.



Refira-se que os Miami Heat, vice-campeões, derrotaram os Atlanta Hawks por 109-99.



Todos os resultados da noite:



Bucks-Clippers: 105-100

Celtics-Wizards: 111-110

Pistons-Knicks: 90-109

Rockets-Grizzlies: 84-133

Lakers-Warriors: 117-91

Heat-Hawks: 109-99

Timberwolves-Suns: 99-118

Kings-Hornets: 126-127