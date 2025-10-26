Os Denver Nuggets conquistaram a primeira vitória na madrugada deste domingo, na receção aos Phoenix Suns. Os parciais de 34-28, 37-26, 29-29 e 33-28 culminaram no 133-111.

Este encontro ficou marcado por um 360 sensacional de Aaron Gordon.

Nos anfitriões, Jokic (14 pontos, 14 ressaltos e 15 assistências) e Murray (23 pontos) foram os destaques. Nos Suns, Booker (31 pontos) foi o mais inconformado.

Assim, os Nuggets ascendem ao 6.º posto da Conferência Oeste, com uma derrota e uma vitória. Segue-se a visita aos Minnesota Timberwolves (11.º), na madrugada de terça-feira (1h30). Por sua vez, os Suns estão no 12.º lugar – duas derrotas e uma vitória – e apontam à visita aos Utah Jazz (5.º), também na madrugada de terça-feira (1h).

No outro encontro desta madrugada, os Memphis Grizzlies levaram a melhor sobre os Indiana Pacers (128-103), com parciais de 23-21, 37-31, 43-32 e 25-19. Em evidência esteve Coward (27 pontos), enquanto Mathurin (26 pontos) foi o mais inconformado.

Os Grizzlies são terceiros na Conferência Oeste, com duas vitórias e uma derrota, enquanto os Pacers estão no 15.º e último lugar da Conferência Este (duas derrotas).

Outros resultados.

Atlanta Hawks 100-117 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 125-121 Charlotte Hornets