Os Utah Jazz, líderes da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), venceram esta madrugada os Boston Celtics por 122-108, em Salt Lake City, tornando-se na primeira equipa a chegar às 20 vitórias na época.

Para o 16.º triunfo nos últimos 17 jogos contribuiu com maior evidência Donovan Mitchell, que assinou 36 pontos, quatro ressaltos e nove assistências. Rudy Gobert, com um duplo-duplo (18 pontos, 12 ressaltos), foi outro dos homens em destaque. Do lado dos Celtics, Jaylen Brown fez 33 pontos e oito ressaltos.

Nos outros jogos, houve vitórias de Detroit Pistons, Miam Heat, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers e Philadelphia 76ers.

Resultados:

Detroit Pistons-Brooklyn Nets, 122-111

Miam Heat-New York Knicks, 98-96

New Orleans Pelicans-Houston Rockets, 130-101

San Antonio Spurs-Golden State Warriors, 91-114

Portland Trail Blazers-Orlando Magic, 106-97

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers, 111-119

Utah Jazz-Boston Celtics, 122-108