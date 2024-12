A madrugada desta segunda-feira ficou marcada pelo suado triunfo dos Denver Nuggets no reduto dos Pelicans. Num encontro somente resolvido no prolongamento, Jokic e companhia venceram por 129-132.

Os parciais de 29-28, 38-31, 26-22, 26-38 e 10-13 desvendam a toada deste duelo.

Destaque para as prestações de Jokic (27 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências), de Murray (27 pontos) e de Westbrook (21 pontos). Entre os anfitriões, Hawkins (25 pontos) e McCollum (24 pontos) foram os mais inconformados.

Desta forma, os Nuggets reforçaram o 5.º lugar na Conferência Oeste, com 15 vitórias em 26 partidas. Por sua vez, os Pelicans seguem no fundo da tabela, com 25 derrotas em 30 jogos.

Também na madrugada desta segunda-feira, os Houston Rockets (3.º a Oeste) venceram na visita aos Toronto Raptors (14.º a Este), por 110-114.

Ao ritmo da reviravolta (35-24, 22-27, 26-33 e 27-30), os visitantes alcançaram a segunda vitória consecutiva, a 19.ª em 28 encontros. Destaque para as exibições de Brooks (27 pontos) e Sengun (17 pontos e 10 ressaltos). Do outro lado, Walter (27 pontos) foi o mais inconformado.

Por fim, os Indiana Pacers levaram a melhor sobre os Sacramento Kings (95-122). Num encontro geralmente controlado pelos visitantes – 23-21, 29-31, 26-35 e 17-35 – o camaronês Pascal Siakam foi um dos destaques (19 pontos e 10 ressaltos).

Em todo o caso, nos Sacramento Kings, Fox (23 pontos) e Sabonis (17 pontos e 21 resaltos) também roubaram as atenções.

Desta forma, os Kings ocupam o 12.º posto da Conferência Oeste, face à quatro derrota consecutiva, a 17.ª em 30 partidas.

Na Conferência Este, os Pacers são sétimos, com 14 vitórias em 29 encontros.