No primeiro duelo a atingir as sete partidas nos playoffs da NBA, os Denver Nuggets eliminaram os Los Angeles Clippers. Em casa, Jokic e companhia triunfaram por 120-101, com parciais de 21-26, 37-21, 35-19 e 27-35.

Para esta eliminatória dos “oitavos” terminar em 4-3, o contributo do inevitável sérvio foi decisivo, graças aos 16 pontos, dez ressaltos e oito assistências. Em simultâneo, Aaron Gordon (22 pontos) e Christian Braun (21 pontos) também foram determinantes para os anfitriões.

Nos Clippers, Kawhi Leonard (22 pontos), Zubac (dez pontos e 14 ressaltos) e James Harden (13 assistências) foram os mais inconformados.

Assim, os Denver Nuggets juntam-se ao “temível” Oklahoma City Thunder nos “quartos”, numa eliminatória que arranca madrugada de terça-feira (2h30).

No restante quadro desta fase, os Cleveland Cavaliers medem forças com os Indiana Pacers, enquanto os Minnesota Timberwolves aguardam por Houston Rockets ou Golden State Warriors, que na madrugada desta segunda-feira (1h30) vão desempatar a série (3-3).

Quanto aos campeões em título – os Boston Celtics, de Neemias Queta – cruzam destinos com os New York Knicks, numa eliminatória a principiar na madrugada de terça-feira (meia-noite).