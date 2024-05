Os Denver Nuggets viraram venceram aos Minnesota Timberwolves, viraram a eliminatória e agora estão em vantagem por 3-2 nas meias-finais da conferência de Oeste.

Os atuais campeões da NBA venceram pela terceira vez consecutiva, agora por 112-97, num jogo em que Nikola Jokic, MVP da fase regular (troféu que recebeu neste jogo), brilhou mais uma vez. O poste sérvio registou um duplo-duplo, com 40 pontos e 13 assistências, além de sete ressaltos e um dado impressionante: zero perdas de bola em toda a partida.Do lado contrário, Anthony Edwards esteve mais discreto do que o habitual e apontou 18 pontos.

Na conferência Este, no outro jogo desta madrugada, os New York Knicks cilindraram os Indiana Pacers, por 121-91, e voltam a estar em vantagem (por 3-2), estando apenas apenas a uma vitória da final de conferência.

Jalen Brunson teve mais uma exibição de grande nível pelos nova-iorquinos, ao anotar 44 pontos, além de 4 ressaltos e 7 assistências.