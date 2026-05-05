Depois de eliminarem os Boston Celtics de Neemias Queta, os Philadelphia 76ers iniciaram os “quartos” dos playofffs da NBA com derrota pesada na visita aos New York Knicks, por 137-98 (33-25, 41-26, 35-27 e 28-20).

Na madrugada desta terça-feira, Brunson foi o melhor dos Knicks, com 35 pontos. Nos visitantes, Paul George foi o mais inconformado, com 17 pontos.

O segundo “round” desta eliminatória – decidida à melhor de sete jogos – está agendado para a madrugada de quinta-feira (meia-noite).

Também neste terça-feira, os Minnesota Timberwolves iniciaram os “quartos” com triunfo no reduto dos San Antonio Spurs, por 104-102 (24-23, 21-22, 24-27 e 35-30).

Enquanto Julius Randle aplicou 21 pontos e 10 ressaltos pelos visitantes, Dylan Harper (18 pontos) e Wemby (11 pontos e 15 ressaltos) foram os mais inconformados nos Spurs.

De novo no reduto dos San Antonio Spurs, o segundo jogo está agendado para as 2h30 da madrugada de quinta-feira.