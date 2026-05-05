NBA: Knicks e Timberwolves vencem no arranque dos «quartos»
Philadelphia 76ers perdem fora de portas, San Antonio Spurs caem em casa após duelo equilibrado
Philadelphia 76ers perdem fora de portas, San Antonio Spurs caem em casa após duelo equilibrado
Depois de eliminarem os Boston Celtics de Neemias Queta, os Philadelphia 76ers iniciaram os “quartos” dos playofffs da NBA com derrota pesada na visita aos New York Knicks, por 137-98 (33-25, 41-26, 35-27 e 28-20).
Na madrugada desta terça-feira, Brunson foi o melhor dos Knicks, com 35 pontos. Nos visitantes, Paul George foi o mais inconformado, com 17 pontos.
O segundo “round” desta eliminatória – decidida à melhor de sete jogos – está agendado para a madrugada de quinta-feira (meia-noite).
Também neste terça-feira, os Minnesota Timberwolves iniciaram os “quartos” com triunfo no reduto dos San Antonio Spurs, por 104-102 (24-23, 21-22, 24-27 e 35-30).
Enquanto Julius Randle aplicou 21 pontos e 10 ressaltos pelos visitantes, Dylan Harper (18 pontos) e Wemby (11 pontos e 15 ressaltos) foram os mais inconformados nos Spurs.
De novo no reduto dos San Antonio Spurs, o segundo jogo está agendado para as 2h30 da madrugada de quinta-feira.