Os New York Knicks seguem implacáveis nos “quartos” dos playoffs da NBA e, na madrugada desta quinta-feira, arrecadaram a segunda vitória sobre os Philadelphia 76ers (2-0), desta feita por 108-102 (31-33, 30-29, 28-28 e 19-12). Nos Knicks, Brunson (26 pontos), Anunoby (24 pontos) e Towns (20 pontos e 10 ressaltos) foram os melhores.

Já nos visitantes, Maxey, com 26 pontos, foi o mais inconformado.

Numa eliminatória decidida à melhor de sete jogos, o terceiro “round” está agendado para sábado (meia-noite). É o primeiro jogo desta série em Philadelphia.

Também nesta quinta-feira, os San Antonio Spurs empataram a eliminatória (1-1), vencendo na receção ao Minnesota Timberwolves, por 133-95 (24-17, 35-18, 39-28 e 35-32). Nos anfitriões, Castle (21 pontos) e Wemby (19 pontos e 15 ressaltos) foram amuletos.

Nos Timberwolves, Anthony Edwards, McDaniels, Randle e Shannon Jr. – todos com 12 pontos – foram os mais inconformados.

O primeiro duelo em Minnesota está agendado para a madrugada de sábado (2h30).