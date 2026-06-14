VÍDEO: Knicks quebram jejum de 53 anos e conquistam a NBA
O inevitável Jalen Brunson aplicou 45 pontos e soltou a festa na visita aos Spurs
O inevitável Jalen Brunson aplicou 45 pontos e soltou a festa na visita aos Spurs
Os Knicks recuperaram o trono da NBA, o que não acontecia desde 1973. Na madrugada deste domingo, no reduto dos San Antonio Spurs, o emblema de Nova Iorque triunfou por 94-90 (13-23, 24-19, 28-30 e 29-18) e encerrou a disputa nesta final (4-1).
Para selar o título em beleza, Jalen Brunson fez 45 pontos. Nos Spurs, Harper (25 pontos) e Wemby (19 pontos e 14 ressaltos) foram os mais inconformados.
Depois das derrotas nas finais de 1999 e 1994, os Knicks voltaram a conquistar o campeonato, juntando à NBA Cup desta temporada. Foi a nona final da equipa de Nova Iorque e a terceira conquista da NBA (1970, 1973 e 2026).
Depois de terminarem o Grupo Este no terceiro lugar, atrás de Detroit Pistons e Boston Celtics, os Knicks eliminaram Atlanta Hawks (4-2), Philadelphia 76ers (4-0), Cleveland Cavaliers (4-0) e Spurs (4-1).
Em termos individuais, Jalen Brunson, de 29 anos, foi a estrela desta temporada. Na quarta época consecutiva pelos Knicks, o norte-americano registou médias de 27 pontos, sete assistências e três ressaltos em 94 jogos.
June 14, 2026