Mais um anos sem conseguir ganhar o campeonato da NBA. Os Lakers perderam na madrugada desta quinta-feira frente aos Minnesota Timberwolves por 96-103 e acabaram eliminados na primeira ronda dos playoffs da competição pelo segundo ano consecutivo, já com o reforço de peso, Luka Doncic.

Nem os 28 pontos do esloveno impediram a derrota da equipa de Los Angeles frente aos Timberwolves, que tiveram um Rudy Gobert intratável com um duplo-duplo de 27 pontos e 24 ressaltos.

A equipa visitante esteve quase sempre melhor, tendo vencido os dois primeiros períodos por 22-31 e 27-28, regressando aos balneários com uma vantagem de dez pontos [49-59].

No terceiro período, os Lakers reagiram a venceram por 31-22 com LeBron James a terminar o encontro com 22 pontos.

No último quarto, os Timberwolves voltaram a vencer por 16-22 e confirmaram a passagem à segunda ronda dos playoffs da NBA. Já os Lakers falham o título pela sexta vez em sete anos desde que LeBron se juntou à equipa e ainda mais com o reforço deste ano de Luka Doncic.

VanVleet evita eliminação dos Rockets

No segundo jogo da madrugada, os Houston Rockets venceram os Golden State Warriors por 131-116 e reduziram a diferença em jogos para 3-2 a favor da equipa de São Francisco.

Um primeiro quarto fortíssimo da equipa Houston [40-24] mostrou logo a motivação que tinham para evitar a eliminação já na primeira ronda dos playoffs. Os Rockets contaram com uma boa exibição de VanVleet que terminou com 26 pontos e ajudou a manter a distância no marcador.

No segundo período, os Rockets voltaram a triunfar por 36-25, tendo registado uma igualdade no terceiro quarto a 31 pontos. No derradeiro período, os Warriors tiveram em Moody o mais inconformado.

O base acabou o jogo com 25 pontos e nove ressaltos e ajudou a sua equipa a vencer por 24-36, mas já foi insuficiente para evitar a derrota.