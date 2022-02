No regresso após lesão, LeBron James alcançou o 103.º triplo-duplo da carreira (29 pontos, dez assistências e 13 ressaltos) e ajudou os Los Angeles Lakers a derrotarem os New York Knicks.



Se o King brilhou, o que dizer de RJ Barrett? O canadiano marcou 17 pontos (!) no primeiro período. Mais, o extremo do conjunto de Nova Iorque atirou o jogo para prolongamento com um triplo nos segundos finais (111-111) estabeleceu um novo máximo de carreira: 36 pontos.



No prolongamento os Lakers foram melhores e venceram por 122-115.



Nos outros jogos da noite, os Heat triunfaram em Charlotte frente aos Hornets: 104-86. Butler foi a figura da equipa de Miami ao anotar 27 pontos.



Por sua vez, Phoenix Suns voltaram aos triunfos e em grande estilo. Os vice-campeões da NBA estiveram a arrasar os Wizards, mas um parcial de 29-10 no último perídoo a favor do conjunto de Washington atenuou o resultado.



Com Neemias no banco, os Sacramento Kings bateram os OKC por 113-103. Por último, os Bucks foram a Portland atropelar os Blazers (137-108). Giannins Antetokounmpo e Bobby Portis marcaram juntos 59 pontos!