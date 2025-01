Os New York Knicks seguem na perseguição aos Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, graças à vitória na madrugada desta quarta-feira, no reduto do Brooklyn Nets (95-99).

Os parciais de 26-24, 25-35, 24-25 e de 20-15 espelham a toada deste encontro.

Entre os forasteiros, destaque para Towns (25 pontos e 16 ressaltos), além de Anunoby (20 pontos) e de Hart (sete pontos, 12 ressaltos e nove assistências).

Do outro lado, Russell, com 23 pontos, e Claxton, com 12 ressaltos, foram os mais inconformados.

Assim, os Knicks seguem no 3.º posto da Conferência Este, com 29 vitórias em 45 partidas. Segue-se a receção aos Sacramento Kings (8.º da Conferência Oeste), na madrugada de domingo (00h30).

Quanto aos Nets, ocupam o 12.º lugar da Conferência Este, com 30 desaires – quatro consecutivos – em 44 jogos.

Nos outros encontros desta madrugada, os Los Angeles Lakers venceram na receção aos Washington Wizards, por 111-88 (29-23, 30-26, 30-28 e 22-11).

Em destaques nos anfitriões estiveram Anthony Davis (29 pontos e 16 ressaltos), assim como o inevitável LeBron James (21 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências).

Do outro lado, Coulibaly, com 17 pontos, foi o mais inconformado.

Os Lakers seguem no 6.º posto da Conferência Este, com 23 triunfos em 41 possíveis. Segue-se a receção aos Boston Celtics e a Neemias Queta – vice-líderes na Conferência Este – na madrugada de sexta-feira (3h).

Quanto aos Wizards, são últimos da Conferência Este, apenas com seis vitórias em 42 encontros.

Por fim, os Denver Nuggets «esmagaram» os Philadelphia 76ers, com o marcador em 144-109 (35-27, 42-40, 40-27 e 27-15).

O sérvio Jokic – a estrela da companhia – anotou 27 pontos, 13 ressaltos e dez assistências. Entre os visitantes, Maxey (28 pontos e dez assistências) foi o principal destaque.

Ora, os Nuggets ocupam o 4.º posto da Conferência Oeste, com 27 vitórias em 43 partidas. Na madrugada de sexta-feira (2h) há receção aos Sacramento Kings (8.º). Por sua vez, os Philadelphia são 11.º na Conferência Este.

Outros resultados

Miami Heat 107-116 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 109-93 Orlando Magic