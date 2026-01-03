No primeiro jogo com 41 anos, LeBron James aplicou 31 pontos, nove ressaltos e seis assistências, na vitória dos Los Angeles Lakers na receção aos Memphis Grizzlies, por 128-121 (39-31, 27-29, 30-36 e 32-25). Na madrugada deste sábado, Doncic foi o principal destaque nos anfitriões, com 34 pontos. Nos Grizzlies, Jaren Jackson (25 pontos) e Morant (16 pontos e 11 assistências) foram os mais inconformados.

Ao retomarem o trilho das vitórias, os Lakers ocupam o quinto lugar da Conferência Oeste com 21 triunfos em 32 possíveis. Por sua vez, os Grizzlies encaixaram a terceira derrota consecutiva e são nonos, com 19 desaires em 34 jogos.

No topo da Conferência Oeste continuam os campeões em título, os Oklahoma City Thunder, que neste sábado venceram na visita aos Golden State Warriors, por 131-94 (34-23, 30-22, 31-21 e 36-28). O MVP da última edição – Shai Gilgeous-Alexander – evidenciou-se com 30 pontos. Nos Warriors, Horford, Moody e Richard aplicaram 13 pontos, num encontro sem Steph Curry.

Enquanto os Thunder lideram com 30 vitórias em 35 partidas, os Warriors ocupam o oitavo lugar, com 17 desaires em 35 jogos.

Na perseguição aos líderes continuam os San Antonio Spurs, que nesta madrugada triunfaram na visita aos Indiana Pacers, por 123-113 (30-31, 41-27, 22-27 e 30-28). Num jogo sem Wemby, a ausência do gigante francês foi colmatada por Fox (24 pontos) e Harper (22 pontos). Nos anfitriões, Siakam aplicou 23 pontos e nove ressaltos.

Assim, os Spurs ocupam o segundo lugar a Oeste, com 25 vitórias em 34 possíveis, enquanto os Pacers continuam no 15.º e último lugar da Conferência Este, com 29 derrotas em 35 jogos.

Por último, os Cleveland Cavaliers (sétimos a Este) venceram na receção aos Denver Nuggets (quartos a Oeste), por 113-108 (28-24, 34-35, 26-38 e 25-11). Num duelo sem o sérvio Jokic – a recuperar de lesão no joelho esquerdo – Murray (34 pontos) foi o melhor dos Nuggets. Nos anfitriões, Mitchell aplicou 33 pontos.

Outros resultados.

Washington Wizards 119-99 Brooklyn Nets

New York Knicks 99-111 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 121-114 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 122-121 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 109-122 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 129-102 Sacramento Kings