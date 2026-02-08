Os Los Angeles Lakers venceram os Golden State Warriors (105-99) na madrugada deste domingo. Num jogo sem Stephen Curry e Luka Doncic, Lebron James foi quem brilhou.

O extremo de 41 anos liderou os Lakers à vitória com 20 pontos, dez assistências e sete ressaltos. Nota ainda para Austin Reaves, que contribuiu com 16 pontos e oito assistências a vir do banco.

Do lado dos Warriors, na ausência de Curry, Moses Moody foi o destaque com 25 pontos, quatro ressaltos e dois assistências.

Os Lakers seguem como quintos da Conferência Oeste com um registo de 32 vitórias e 19 derrotas. Os Warriors assumem a oitava posição com 28 vitórias e 25 derrotas.

Os Denver Nuggets venceram (136-120) os Chicago Bulls com mais um jogo histórico de Jokic. O sérvio tornou-se no segundo jogador da história com mais triplos-duplos depois de anotar 22 pontos, 14 ressaltos e 17 assistências. Somou, ainda, quatro desarmes de lançamento, Murray também esteve em destaque com 28 pontos e 11 assistências.

Por Chicago Buzelis foi o mais inconformado com 21 pontos e oito ressaltos.

Denver assume a terceira posição na Conferência Oeste com 34 vitórias e 19 derrotas. Os Bulls estão em 11.º com 24 vitórias e 19 derrotas.

Já os campeões, Oklahoma City Thunder, perderam em casa com os Houston Rockets (112-106). Sem o MVP Shai, Cason Wallace foi quem tomou as rédeas da equipa com 23 pontos, quatro ressaltos, quatro assistências e quatro roubos de bola.

Pela equipa do Texas, Tari Eason somou 26 pontos e oito ressaltos, seguindo por Jabari Smith Jr (22 pontos e dez ressaltos) e Kevin Durante (20 pontos).

OKC perde, assim, o segundo jogo consecutivo. Porém, continuam líderes da Conferência Oeste com 40 vitórias e 13 derrotas. Já Houston é quarto da mesma conferência com 32 vitórias e 19 derrotas.

Em Sacramento, a nova dupla de Cleveland – Mitchell e Harden - liderou a equipa à vitória (132-126) frente aos Kings. A nova adição, Harden, somou 23 pontos e oito assistências. Já Mitchell foi o maior pontuador com 35 pontos. Jarret Allen também esteve em destaque com 29 pontos e dez ressaltos.

Pelos Kings, o rookie Nique Clifford foi o destaque com 30 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências.

Os Cavaliers são agora quartos da Conferencia Este com 32 vitórias e 21 derrotas. Sacramento, por sua vez, estão na 15.ª e última posição da Conferência Oeste com 12 vitórias e 42 derrotas. Não vencem há 12 jogos.

Outros resultados:

Dallas Mavericks 125-138 San Antonio Spurs

Washington Wizards 113-127 Brooklyn Nets

Utah Jazz 117-120 Orlando Magic

Charlotte Hornets 126-119 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 109-103 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 115-122 Portland Trail Blazers.