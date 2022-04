Luka Doncic saiu lesionado no último jogo da fase regular da NBA, na noite deste domingo.

No final do terceiro quarto diante dos San Antonio Spurs, o esloveno sentiu dores na perna esquerda e teve de abandonar o terreno de jogo a coxear, numa altura em que já contava com 26 pontos, oito ressaltos e nove assistências.

«Espero que não seja muito sério. Ainda não falei com os médicos nem com o Luka. Amanhã saberemos mais», disse o treinador Jason Kidd no final do jogo, que terminou com vitória do conjunto de Dallas, por 130-120.

Os Mavericks terminaram a fase regular no quarto lugar da Conferência Oeste, com 52 vitórias e 30 derrotas. No primeiro jogo dos playoffs, terão pela frente os Utah Jazz.

Em grande nível nesta temporada, Doncic conseguiu uma média de 28,4 pontos, 9,1 ressaltos e 8,7 assistências por jogo.

O momento da lesão: