No primeiro jogo da fase regular da NBA na Alemanha, Berlim acolheu o triunfo dos Orlando Magic sobre os Memphis Grizzlies, por 118-111 (23-39, 35-28, 26-12 e 34-32). Destaque nos Magic para o norte-americano Paolo Banchero (26 pontos e 13 ressaltos), enquanto o norte-americano Jaren Jackson (30 pontos) foi o mais inconformado nos Grizzlies.

Desta forma, os Orlando Magic ocupam o sexto lugar da Conferência Este, com 23 vitórias em 41 jogos. Por sua vez, os Memphis Grizzlies seguem no 11.º posto da Conferência Oeste, com 23 desaires em 40 partidas.

Estes emblemas voltam a medir forças no domingo, às 17 horas, desta feita em Londres.