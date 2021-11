No regresso de Luka Doncic, os Dallas Mavericks «vingaram-se» da derrota do último domingo e bateram os Clippers por 112-104 após prolongamento.



Após uma semana afastado da competição, o talentoso esloveno contribuiu com 26 pontos, nove ressaltos e nove assistências para a vitória dos Mavs. Melhor só Kristaps Porzingis que somou 30 pontos, sete ressaltos e uma assistência.



Por outro lado, Reggie Jackson foi o melhor elemento da equipa de Los Angeles ao anotar 31 pontos. Paul George - que converteu o lançamento que atirou o jogo para o prolongamento - ficou-se pelos 26 pontos.

Sem o castigado LeBron, os Lakers voltaram a perder, desta feita no Madison Square Garden, diante dos Knicks: 106-100.



Russel Westbrook fez mais um triplo-duplo de 31 pontos, 13 ressaltos e dez assistências, mas não foi capaz de impedir a derrota do equipa de Los Angeles. Anthony Davis somou 20 pontos enquanto Carmelo Anthony, no regresso a Nova Iorque, assinou 12 pontos.



Do lado nova-iorquino brilharam Fournier com 26 pontos (6 triplos convertidos em nove tentados) e Randle fez 20 pontos.



Já os Heat triunfaram em Detroit por 92-100. Herro saltou do banco da equipa de Miami para ser a figura da partida com 31 pontos - 4 em 8 da linha de três pontos. Bam Adebayo e Butler marcaram 15 pontos cada enquanto Jeremy Grant foi o melhor dos Pistons com 21 pontos.



Lillard e McCollum contribuíram com 57 pontos para a vitória dos Blazers sobre os Denver Nuggets, sem Jokic, por 119-100.



Todos os resultados da noite:

Detroit Pistons-Miami Heat, 92-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers, 106-100

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 119-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, 104-112 (a.p.)