VÍDEO: Neemias faz afundanço incrível na vitória dos Celtics sobre os campeões da NBA
Poste português em destaque no triunfo sobre os Thunder por 119-109
Os Boston Celtics travaram a série vitoriosa dos Oklahoma City Thunder, ao vencerem em casa por 119-109, num encontro em que Neemias Queta voltou a dar nas vistas, incluindo um impressionante afundanço sobre Chet Holmgren, um dos jogadores mais altos da liga norte-americana.
A formação de Boston até começou pior no encontro ao perder o primeiro período por 31-20, no entanto, a equipa do poste português reagiu e venceu os restantes três quartos com parciais de 29-22, 39-30 e 31-26.
Queta somou 13 pontos, cinco ressaltos, duas assistências e dois desarmes de lançamento, numa exibição sólida em cerca de 30 minutos. Para além dos números, o internacional português destacou-se com um afundanço autoritário no terceiro quarto.
Jaylen Brown liderou os Celtics com 31 pontos, enquanto Jayson Tatum contribuiu com um duplo-duplo (19 pontos e 12 ressaltos). Do lado dos Thunder, a melhor prestação foi de Shai Gilgeous-Alexander que terminou a partida com 33 pontos.
