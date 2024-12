Em pleno TD Garden, os Boston Celtics foram surpreendidos pelos Chicago Bulls (108-117).



Com Neemias Queta em campo apenas 19 segundos, os campeões tiveram em Tatum a maior figura com 31 pontos, dez ressaltos e quatro assistências. No entanto, o melhor marcador da partida foi LaVine com 36 pontos, coadjuvado por Dosunmu (17 pontos) e Vucevic (16 pontos e 14 ressaltos).



Por sua vez, os Lakers foram a Sacramento bater os Kings por 113-100 numa noite (mais uma) de LeBron James. O King superou o registo de Kareem Abdul-Jabbar e tornou-se no jogador com mais minutos da história da NBA (57.471).



Nota para Wemby que deu «show» e marcou 42 pontos na vitória dos Spurs contra os Hawks (133-126). Por seu turno, os Warriors foram arrasados pelos Grizzlies em Memphis (144-93) na estreia de Schroder.



Por último, os Nuggets perderam no último segundo frente aos Blazers. Anfernee Simons marcou o lançamento que derrotou a equipa de Denver - apesar dos 34 pontos de Jokic.