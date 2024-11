Os Boston Celtics somam e seguem na NBA com Neemias Queta a dar, desta vez, um contributo mais modesto.

O poste português jogou seis minutos no triunfo em casa dos Chicago Bulls, por 138-129. Neemias não fez qualquer lançamento de campo e não marcou qualquer ponto, mas registou dois ressaltos e uma assistência.

Jayson Tatum foi mais uma vez o destaque dos campeões da NBA, com um duplo-duplo (35 pontos e 14 ressaltos, além de cinco assistências), num jogo em que também brilhou Payton Pritchard, que saio do banco para registar 29 pontos e 7 ressaltos. Do lado dos Bulls, Nikola Vucevic (31 pontos e 11 ressaltos) e Zach LaVine (29 pontos) foram os melhores.

Com este triunfo, na quarta e última ronda da NBA Cup, os Boston (16 vitórias e três derrotas na temporada) ainda podem classificar-se como melhor segundo colocado da conferência, enquanto os Bulls foram oficialmente eliminados.

Os Celtics voltam a jogar no domingo, em casa dos Cleveland Cavaliers.