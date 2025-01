Neemias Queta ajudou os Celtics na vitória sobre a equipa de Stephen Curry, Golden State Warriors, por 125-85, no Chase Center em São Francisco.

No dia de Martin Luther King, os campeões da NBA atropelaram os californianos, terminando o jogo com 40 pontos de diferença entre as duas equipas.

A equipa de Boston teve uma excelente prestação defensiva, tendo os Warriors apenas convertido cerca de um terço dos lançamentos tentados (34,8%).

O poste português jogou sete minutos e marcou três pontos, mas foi a estrela Jayson Tatum que liderou a equipa para a vitória, ao marcar 22 pontos, em nove ressaltos e sete assistências, tendo a ajuda dos colegas, Kristaps Porzingis, com 18 pontos e sete ressaltos e Jaylen Brown com 17 pontos.

O norte-americano Stephen Curry foi o melhor marcador da equipa da casa, com 18 pontos.

Esta vitória foi importante para aliviar a má fase dos atuais campeões, após quatro derrotas nos últimos sete jogos.