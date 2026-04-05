Neemias Queta fez 18 pontos, sete ressaltos, quatro assistências e três desarmes em 33:52 minutos pelos Boston Celtics, na vitória caseira sobre os Toronto Raptors por 115-101 (26-26, 28-20, 26-31 e 35-24). De novo titular, o poste atingiu o intervalo com 16 pontos, pelo que foi o terceiro melhor marcador do encontro e o líder do índice “+/-” (+30), o que reflete o impacto positivo do português.

Além de Neemias, também Tatum (23 pontos, 13 ressaltos e sete assistências) e Brown (26 pontos) ajudaram ao triunfo dos Celtics, enquanto Walter (16 pontos) foi o mais inconformado dos Raptors.

De recordar que Mery Andrade é treinadora-adjunta nos canadianos. A portuguesa e ex-WNBA, de 50 anos, é irmã de Carlos Andrade, antiga lenda de Benfica, FC Porto e Portugal. No final da partida, Mery e Neemias estiveram longos minutos à conversa, entre sorrisos e abraços.

Desta forma, os Celtics – já apurados para os playoffs – reforçaram o segundo lugar da Conferência Este, com 52 vitórias em 77 possíveis, menos cinco do que os líderes Detroit Pistons. Ao cabo de três vitórias consecutivas, o “Verdão” recebe os Charlotte Hornets (8.º) na quarta-feira (1h).

Por sua vez, os Toronto Raptors continuam no sexto lugar da conferência, com 34 derrotas em 77 jogos. Segue-se a receção aos Miami Heat (10.º), também na quinta-feira (0h30).