VÍDEO: Neemias Queta com duplo-duplo no triunfo dos Celtics
Poste português terminou o encontro com 13 pontos e dez ressaltos na vitória sobre os Cleveland Cavaliers por 125-105
Neemias Queta continua em boa forma na NBA. O internacional português assinou, na madrugada desta quinta-feira, o terceiro duplo-duplo na comeptição, com dez pontos e 13 ressaltos, um novo recorde pessoal, no triunfo dos Boston Celtics frente aos Cleveland Cavaliers por 125-105.
Em 25 minutos e 39 segundos em campo, o número 88 dos Celtics voltou a mostrar consistência, sendo titular pela quinta vez consecutiva nesta temporada.
Além dos 13 ressaltos, Neemias registou ainda três assistências e três roubos de bola, outro máximo de carreira.
Nos lançamentos, Neemias converteu três dos cinco lançamentos de campo, mas acabou por falhar a primeira tentativa da temporada atrás da linha dos 6,25 metros.
A liderança do ataque ficou a cargo de Jaylen Brown, autor de 30 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, com Sam Hauser (21 pontos com sete triplos) a sair do banco em grande plano.
Nos Cavaliers, Evan Mobley destacou-se com 19 pontos e 11 ressaltos, mas não evitou o segundo desaire da equipa em cinco jogos.
Veja aqui o resumo do encontro: