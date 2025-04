Em duelo na Conferência Este, os Boston Celtics de Neemias Queta foram derrotados na receção aos Miami Heat (103-124). Na madrugada desta quinta-feira, o contributo do poste português – sete pontos, sete ressaltos e duas assistências, em 18:45 minutos – revelou-se insuficiente para evitar o regresso aos desaires.

Este encontro contou com parciais de 22-29, 23-30, 36-32 e 22-33. Destaque nos forasteiros para Herro (25 pontos e nove assistências). Entre os Celtics, Brown (24 pontos) foi o mais inconformado.

Ao cabo de 76 jogos, os Boston Celtics registam 20 derrotas e 56 vitórias, permanecendo no 2.º lugar da Conferência Este, liderada pelos Cleveland Cavaliers.

Nesta madrugada, os “Cavs” levaram a melhor sobre o terceiro classificado desta conferência, os New York Knicks (124-105).

No calendário de Neemias Queta e companhia segue-se a receção aos Phoenix Suns – 11.º da Conferência Oeste – na madrugada de sábado (00h30).

Por sua vez, os Miami Heat – 9.º da Conferência Este e detentor da melhor série, com seis vitórias consecutivas – recebe os Memphis Grizzlies – 6.º da Conferência Oeste – na madrugada de sexta-feira (00h30).

