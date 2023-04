Cerca de quatro meses meses depois, Neemias Queta voltou a jogar na NBA.



O português jogou quatro minutos na derrota dos Sacramento Kings em Denver frente aos Nuggets, no último jogo da fase regular. Com o terceiro lugar a Oeste já assegurado, Mike Brown deu oportunidades aos jogadores menos utilizados e lançou o poste luso a quatro minutos do final.



No tempo em que esteve em campo, Neemias conseguiu ganhar dois ressaltos, um em cada lado do campo, e um desarme de lançamento. Apesar da boa contribuição do jogador português, os Kings perderam por 109-95.



Este domingo realizaram-se mais 14 encontros da NBA no dia em que ficaram definidas as equipas que vão jogar os play-offs e quem terá de passar pelo torneio play-in.



LA Lakers, OKC, Timberwolves e Pelicans vão discutir o play-in a Oeste enquanto no Este, Heat, Raptors, Hawks e Bulls vão ter de fazer um jogo antes dos play-offs.



PLAY-IN:



Conferência Este



Miami Heat-Atlanta Hawks

Toronto Raptors-Chicago Bulls



Conferência Oeste



Lakers-Timberwolves

Pellicans-OKC



PLAY-OFFS



Conferência Este



Milwaukee Bucks-oitavo classificado via play-in

Boston Celtics-sétimo classificado definido via play-in

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers-New York Knicks



Conferência Oeste



Denver Nuggets-oitavo classificado via play-in

Memphis Grizzlies-sétimo classificado via play-in



Sacramento Kings-Golden State Warriors

Phoenix Suns-LA CLippers