Neemias Queta foi titular na vitória caseira dos Boston Celtics sobre os Phoenix Suns, por 120-112 (31-32, 34-29, 26-25 e 29-26). O poste português disputou 33:07 minutos e acumulou cinco pontos, três ressaltos, seis assistências e um desarme. Na madrugada desta terça-feira, a estrela maior do “Verdão” foi Jaylen Brown, que aplicou 18 pontos no último parcial, totalizando 41 pontos, sete ressaltos e seis assistências.

Nos Suns, Devin Booker foi o mais inconformado, com 40 pontos e seis assistências.

Assim, os Celtics atingiram a segunda vitória consecutiva e reforçaram o segundo lugar na Conferência Este, com 45 triunfos em 68 possíveis. No topo continuam os Detroit Pistons, com 48 vitórias. Na quinta-feira (23h), Neemias e companhia recebem os Golden State Warriors (nonos a Oeste).

Quanto aos Suns, continuam no sétimo lugar a Oeste, com 29 derrotas em 68 jogos.

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Num duelo da Conferência Este, os Atlanta Hawks venceram na receção aos Orlando Magic, por 124-112 (34-21, 33-29, 37-33 e 20-29), beneficiando das exibições de Alexander-Walker (41 pontos), Jalen Johnson (24 pontos, 15 ressaltos e 13 assistências) e de Dyson Daniels (15 pontos e 12 ressaltos). Nos Magic, Banchero (18 pontos e 10 ressaltos) foi o mais inconformado.

Assim, os Magic ocupam o sexto lugar a Este, com 29 derrotas em 67 jogos, enquanto os Hawks subiram ao oitavo posto, com 37 vitórias em 68 possíveis.

Na luta pelo topo da Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers venceram na visita aos Houston Rockets, por 100-92 (29-28, 22-29, 32-23 e 17-12), com Luka Doncic a aplicar 36 pontos. Nos anfitriões, Smith Jr. foi o mais inconformado, com 22 pontos.

Este desfecho permitiu aos Lakers reforçarem o terceiro lugar a Oeste, com 43 triunfos em 68 possíveis, enquanto os Rockets continuam no quarto posto, com 26 derrotas em 67 jogos.

Por último, os San Antonio Spurs continuam no segundo lugar a Oeste, com 50 vitórias em 68 partidas, uma vez que venceram na visita aos Los Angeles Clippers, por 119-115 (37-29, 15-37, 30-26 e 33-27). Enquanto Castle (23 pontos) e Wemby (21 pontos e 13 ressaltos) brilharam nos Spurs, Darius Garland (25 pontos e 10 assistências) foi o mais inconformado dos Clippers.

Assim, os Los Angeles Clippers continuam no oitavo posto a Oeste, com 34 vitórias e 34 derrotas.

Outros resultados.

Washington Wizards 117-125 Golden State Warriors;

Brooklyn Nets 95-114 Portland Trail Blazers;

Chicago Bulls 132-107 Memphis Grizzlies;

New Orleans Pelicans 129-111 Dallas Mavericks.