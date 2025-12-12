VÍDEO: Neemias Queta titular em derrota surpreendente dos Celtics
«Verdão» de Boston surpreendido na visita aos Milwaukee Bucks, com etapa complementar para esquecer
Neemias Queta foi titular na derrota dos Boston Celtics na visita aos Milwaukee Bucks, apontando nove pontos e 10 ressaltos em mais de 25 minutos. Na madrugada desta sexta-feira, o “Verdão” foi derrotado por 116-101 (29-35, 31-32, 27-13 e 29-21). Para a recuperação na etapa complementar muito contribuíram Kuzma (31 pontos), Portis (27 pontos e 10 ressaltos) e Kevin Porter Jr. (19 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências).
Nos visitantes, Jaylen Brown foi o mais inconformado, aplicando 30 pontos.
Os Celtics ocupam o 3.º lugar da Conferência Este, com 10 derrotas em 25 jogos, igualados com os Orlando Magic (4.º). Segue-se a receção aos líderes da conferência – os Detroit Pistons – na madrugada de terça-feira (meia-noite).
Quanto aos Milwaukee Bucks, retomaram a via dos triunfos e ocupam o 10.º posto, com 11 vitórias em 26 possíveis.
Entretanto, na Conferência Oeste, os Denver Nuggets controlaram na visita aos Sacramento Kings, vencendo por 136-105 (41-26, 36-28, 32-27 e 27-24). O inevitável Jokic aplicou 36 pontos, além de 12 ressaltos e oito assistências em 29 minutos. Nos anfitriões, Monk foi o mais inconformado com 18 pontos.
O quarto triunfo consecutivo permite aos Nuggets reforçar o segundo lugar a Oeste, com 18 vitórias em 24 possíveis, enquanto os Kings seguem no 14.º e penúltimo lugar. No topo continuam os campeões em título, os Oklahoma City Thunder, com uma derrota em 25 partidas.
Outros resultados.
Houston Rockets 115-113 Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans 143-120 Portland Trail Blazers