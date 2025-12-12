Neemias Queta foi titular na derrota dos Boston Celtics na visita aos Milwaukee Bucks, apontando nove pontos e 10 ressaltos em mais de 25 minutos. Na madrugada desta sexta-feira, o “Verdão” foi derrotado por 116-101 (29-35, 31-32, 27-13 e 29-21). Para a recuperação na etapa complementar muito contribuíram Kuzma (31 pontos), Portis (27 pontos e 10 ressaltos) e Kevin Porter Jr. (19 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências).

Nos visitantes, Jaylen Brown foi o mais inconformado, aplicando 30 pontos.

Os Celtics ocupam o 3.º lugar da Conferência Este, com 10 derrotas em 25 jogos, igualados com os Orlando Magic (4.º). Segue-se a receção aos líderes da conferência – os Detroit Pistons – na madrugada de terça-feira (meia-noite).

Quanto aos Milwaukee Bucks, retomaram a via dos triunfos e ocupam o 10.º posto, com 11 vitórias em 26 possíveis.

Entretanto, na Conferência Oeste, os Denver Nuggets controlaram na visita aos Sacramento Kings, vencendo por 136-105 (41-26, 36-28, 32-27 e 27-24). O inevitável Jokic aplicou 36 pontos, além de 12 ressaltos e oito assistências em 29 minutos. Nos anfitriões, Monk foi o mais inconformado com 18 pontos.

O quarto triunfo consecutivo permite aos Nuggets reforçar o segundo lugar a Oeste, com 18 vitórias em 24 possíveis, enquanto os Kings seguem no 14.º e penúltimo lugar. No topo continuam os campeões em título, os Oklahoma City Thunder, com uma derrota em 25 partidas.

Outros resultados.

Houston Rockets 115-113 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 143-120 Portland Trail Blazers