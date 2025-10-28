Neemias Queta segue intacto entre os titulares e os Boston Celtics arrecadaram a primeira vitória ao quarto jogo, na visita aos New Orleans Pelicans. Na madrugada desta terça-feira, a equipa de Massachusetts aplicou parciais de 34-26, 31-28, 22-24 e 35-12, vencendo por 122-90. Em 22 minutos em campo, Queta acumulou seis pontos e 11 ressaltos.

Em evidência nos visitantes esteve Anfernee Simons (25 pontos), enquanto Jordan Poole foi o mais inconformado nos anfitriões, com 22 pontos.

Assim, os Celtics são décimos na Conferência Este, apontando à receção aos Cleveland Cavaliers (3.º), na noite de quinta-feira (23h). Quanto ao Pelicans, seguem no 15.º e último lugar da Conferência Oeste, antes da visita aos Denver Nuggets (4.º), na madrugada de quinta-feira (1h).

O próximo adversário dos Celtics – os Cleveland Cavaliers – venceu na visita aos Detroit Pistons, por 116-95 (33-24, 30-17, 27-25 e 26-29). Destaque nos forasteiros para Donovan Mitchell (35 pontos) e Mobley (15 pontos e 11 ressaltos), enquanto Cunningham (12 pontos) foi o melhor dos anfitriões.

Desta forma, os “Cavs” seguem no terceiro lugar da Conferência Este, enquanto os Pistons são oitavos.

No topo da Conferência Este seguem os Chicago Bulls, que nesta madrugada venceram na receção aos Atlanta Hawks, por 128-123 (27-35, 30-23, 41-34 e 30-31). Nos Bulls, o trio Dosunmu (21 pontos), Giddey (18 pontos e 13 ressaltos) e Vucevic (17 pontos, 17 ressaltos e nove assistências) revelou-se decisivo. Nos Hawks, Porzingis (27 pontos) e Okongwu (18 pontos e 10 ressaltos) foram os mais inconformados.

Por isso, os Hawks seguem no 13.º lugar, enquanto os Chicago Bulls comandam a Conferência Este com três vitória em três jogos, igualados pelos Philadelphia 76ers.

Ora, a equipa de Philadelphia triunfou em casa, ante os Orlando Magic, por 136-124 (33-28, 39-32, 34-29 e 35-30). A chave foi partilhada por Tyrese Maxey (41 pontos) e Oubre (25 pontos e 10 ressaltos), enquanto Banchero (32 pontos) foi o mais inconformado dos Magic.

Os Philadelphia 76ers seguem na liderança partilhada da Conferência Este. Os Orlando Magic ocupam o 12.º lugar, com uma vitória e três derrotas consecutivas.

Entretanto, na Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers perderam na receção aos Portland Trail Blazers, por 122-108 (28-24, 29-27, 32-26 e 33-31). Na ausência de LeBron James e Luka Doncic, Austin Reaves voltou a brilhar (41 pontos), mas insuficiente para superar o trio Avdija (25 pontos), Holiday (24 pontos) e Clingan (16 pontos e 14 ressaltos).

Desta forma, os Lakers ocupam o oitavo posto da Conferência Oeste, uma posição atrás dos Blazers. Estes emblemas levam duas derrotas e duas vitórias.

Também na Conferência Oeste, os Golden State Warriors triunfaram na receção aos Memphis Grizzlies, por 131-118 (36-37, 29-24, 36-24 e 30-33). Nos anfitriões, Kuminga foi estrela maior, com 25 pontos e 10 ressaltos. Nos visitantes, Ja Morant foi o melhor, com 23 pontos e nove assistências.

Ao retomar a via dos triunfos – o terceiro – os Warriors saltam para o terceiro lugar da conferência, enquanto os Grizzlies são nonos.

Exatamente atrás dos Warriors seguem os Denver Nuggets (4.º), que nesta madrugada venceram no reduto dos Minnesota Timberwolves (10.º), por 127-114 (34-30, 23-35, 45-29 e 25-20). Os inevitáveis Jamal Murray (43 pontos) e Nikola Jokic (25 pontos, 19 ressaltos e 10 assistências) foram decisivos.

Nos anfitriões, McDaniels (25 pontos) e Randle (24 pontos) foram os mais inconformados.

Quanto aos campeões em título, os Oklahoma City Thunder controlaram na visita aos Dallas Mavericks, triunfando por 101-94 (28-24, 20-18, 39-27 e 14-25). Em destaque esteve o inevitável Shai Gilgeous-Alexander, com 23 pontos. Nos Mavericks, Anthony Davis (26 pontos e 11 ressaltos) foi o melhor.

Assim, os Thunder seguem no topo da Conferência Oeste com quatro vitórias em quatro jogos, igualados com os San Antonio Spurs. Por sua vez, os Mavericks ocupam o 13.º lugar, com uma vitória e três derrotas.

O único prolongamento aconteceu em Utah, na receção dos Jazz aos Phoenix Suns (138-134). Após do empate a 124 pontos (39-27, 25-34, 30-25 e 30-38), os anfitriões cravaram um parcial de 14-10 no marcador.

Depois de brilhar no Eurobasket, o finlândes Lauri Markkanen segue em alta, apontando 51 pontos (recorde pessoal) e 14 ressaltos, revelando-se decisivo nesta madrugada. Nos Suns, Devin Booker (34 pontos e 10 assistências) e O’Neale (17 pontos e 13 ressaltos) foram os mais inconformados.

Assim, os Jazz seguem no quinto lugar da Conferência Oeste, enquanto os Suns seguem no 14.º posto.

Quanto a cruzamentos entre conferências, os San Antonio Spurs (primeiros a Oeste) receberam e venceram os Toronto Raptors (11.º a Este), por 121-103 (41-29, 28-21, 26-28 e 26-25). O inevitável e gigante Wemby segue imparável, desta vez aplicando 24 pontos e 15 ressaltos. Nos Raptors, Barrett, com 25 pontos, foi o mais inconformado.

Por fim, os Houston Rockets (11.º a Oeste) venceram em casa, ante os Brooklyn Nets (15.º e último a Este), por 137-109 (42-25, 29-35, 32-17 e 34-32). A estrela maior foi Tari Eason, com 22 pontos, enquanto Sharpe foi o melhor dos Nets, com 17 pontos e 12 ressaltos.