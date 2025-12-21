Neemias Queta foi titular no triunfo dos Boston Celtics no reduto dos Toronto Raptors – que conta com a portuguesa Mery Andrade na equipa técnica – por 112-96 (32-20, 17-31, 34-29 e 29-16). Na madrugada deste domingo, o poste português aplicou 14 pontos em 22 minutos, além de cinco ressaltos.

Destaque no “Verdão” para a prestação de Pritchard, com 33 pontos, sete ressaltos e 10 assistências. Nos Raptors, Ingram e Mamukelashvili – ambos com 24 pontos – foram os mais inconformados.

Os Celtics ocupam o terceiro lugar da Conferência Este, com 17 vitórias em 28 possíveis, apontando à receção aos Indiana Pacers (14.º), na madrugada de terça-feira (0h30).

Quanto aos Raptors, seguem no quinto posto da Conferência Este, com 12 derrotas em 29 jogos.

Na liderança a Este continuam os Detroit Pistons, que nesta madrugada triunfaram na receção aos Charlotte Hornets, por 112-86 (33-27, 22-18, 24-27 e 33-14). Nos anfitriões, Cunningham destacou-se com 22 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências. Nos visitantes, Bridges e Knueppel – ambos com 19 pontos – foram os mais inconformados.

Enquanto os Pistons seguem na liderança isolada a Este, com 22 vitórias em 28 possíveis, os Hornets ocupam o 12.º lugar da conferência, com 19 derrotas.

Entretanto, na Conferência Oeste, os Houston Rockets venceram na visita aos Denver Nuggets, por 115-101 (26-29, 27-16, 29-21 e 33-35). Num encontro nem sempre bem disputado, Kevin Durant (31 pontos) e Smith Jr. (22 pontos e 10 ressaltos) foram os melhores dos forasteiros, enquanto Jokic (25 pontos) esteve em evidência pelos anfitriões.

Ao cabo de sete derrotas em 27 jogos, os Nuggets partilham a vice-liderança da Conferência Oeste com os San Antonio Spurs. No topo continuam os Oklahoma City Thunder, com 25 vitórias em 28 possíveis. Quanto aos Rockets, ocupam o quinto lugar desta conferência, com 17 triunfos em 25 partidas.

Na surpresa da madrugada, os Los Angeles Lakers foram derrotados no reduto dos “vizinhos” Los Angeles Clippers, por 103-88 (28-15, 26-24, 26-22 e 23-27). Ainda que LeBron James se tenha evidenciado nos Lakers com 36 pontos, a dupla Kawhi Leonard (32 pontos e 12 ressaltos) e Harden (21 pontos e 10 assistências) revelou-se decisiva.

Este desfecho deixa os Lakers no quarto lugar a Oeste, com 19 derrotas em 27 jogos. Por sua vez, os Clippers ocupam o 13.º lugar, com sete vitórias em 28 possíveis.

Por último, os Golden State Warriors venceram na receção aos Phoenix Suns, por 119-116 (32-44, 32-23, 29-20 e 26-29). Destaque para a prestação de Steph Curry nos Warriors, com 28 pontos, 10 ressaltos e seis assistências. Nos Suns, Booker (38 pontos) foi o melhor.

Assim, os Warriors ocupam o oitavo lugar a Oeste, com 14 vitórias em 29 partidas, enquanto os Suns são sétimos, com 13 desaires em 28 jogos.

Outros resultados

New Orleans Pelicans 128-109 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 121-114 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 122-130 Washington Wizards

Utah Jazz 127-128 Orlando Magic (após prolongamento)

Sacramento Kings 93-98 Portland Trail Blazers