Ao terceiro foi de vez. Os Denver Nuggets venceram o jogo três da final a Oeste da NBA por 114-106 e reduziram para 2-1 a série ante os Los Angeles Lakers. LeBron James fez um triplo-duplo, mas a tentativa de recuperação da equipa de Frank Vogel no marcador foi anulada por um final de jogo no qual sobressaiu Jamal Murray a ajudar a manter a diferença a favor dos homens de Michael Malone.

Em Orlando, após um início mais eficaz dos Lakers, os Nuggets estiveram praticamente na frente do placard em todo o encontro. A vantagem ganha no final do primeiro período (29-27) nunca mais fugiu e relançou a final de conferência.

Contudo, o que parecia uma certeza ao longo do encontro, para o desfecho, esteve em causa no quarto período. Os Nuggets lideraram quase sempre por diferença superior a dez pontos desde o segundo período – chegaram mesmo a ter 20 pontos de diferença no terceiro (91-71) o e no quarto (97-77) – mas os Lakers quase fizeram o impossível. Com um parcial de 19-2 em cerca de quatro minutos, a equipa de Los Angeles encurtou a diferença para apenas três pontos (99-96) a meio do último quarto, mas a resposta contrária surgiu no momento decisivo para animar a eliminatória.

James foi a figura individual do encontro, com 30 pontos, 11 assistências e dez ressaltos, mas as prestações de Jamal Murray (28 pontos, 12 assistências, oito ressaltos), Jerami Grant (26 pontos, uma assistência, três ressaltos) e Nikola Jokic (22 pontos, cinco assistências, dez ressaltos) foram cruciais para o triunfo.

O jogo quatro está marcado para a madrugada de quinta para sexta-feira (02h00 em Portugal Continental).