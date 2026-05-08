Invictos nos playoffs da NBA, os Oklahoma City Thunder triunfaram na receção aos Los Angeles Lakers, no segundo jogo dos “quartos”, desta feita por 125-107 (27-23, 30-35, 36-22 e 32-27). Na madrugada desta sexta-feira, Gilgeous-Alexander e Holmgren foram decisivos para os campeões em título, ambos com 22 pontos.

Nos Lakers, Reaves (31 pontos) e LeBron (23 pontos) foram os mais inconformados, enquanto Doncic continua a recuperar de uma lesão num tendão de uma coxa.

O próximo duelo, o primeiro desta eliminatória em Los Angeles, está agendado para a madrugada de domingo (1h30). Numa série decidida à melhor de sete jogos, os Oklahoma City Thunder estão a dois triunfos da próxima fase.

Também nesta sexta-feira, os Detroit Pistons alcançaram o 2-0 após novo triunfo caseiro sobre os Cleveland Cavaliers, por 107-97 (25-18, 29-25, 25-32 e 28-22). Se Cunningham foi amuleto dos Pistons (25 pontos e 10 assistências), Donovan Mitchell foi o melhor dos “Cavs” (31 pontos).

O terceiro “round”, o primeiro em Cleveland, está agendado para a noite deste sábado (20h).

O ponto de situação nos “quartos” dos playoffs apresenta três duelos em 2-0 e apenas uma série empatada, entre os Spurs e os Timberwolves (1-1).