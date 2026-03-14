Os Detroit Pistons seguem na liderança isolada da Conferência Este e, na madrugada deste sábado, levaram a melhor na receção aos Memphis Grizzlies, vencendo por 126-110 (37-35, 31-26, 30-23 e 28-26). Num encontro de sentido único, Jalen Duren destacou-se com 30 pontos. Nos visitantes, Javon Small foi o mais inconformado, com 23 pontos.

Assim, os Pistons lideram a Este e levam 48 vitórias em 66 possíveis, mais cinco do que os Boston Celtics (2.º). Por sua vez, os Grizzlies continuam no 11.º lugar da Conferência Oeste, com 43 derrotas em 66 jogos.

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ HOU rises to #3 in West ▪️ LAC (#8 in West) wins 4th straight ▪️ DET (#1 in East) wins 3rd straight pic.twitter.com/TeFQ7PdoxO — NBA (@NBA) March 14, 2026

Na corrida ao topo da Conferência Este continuam também os New York Knicks, que neste sábado venceram na visita aos Indiana Pacers, por 101-92 (24-21, 32-24, 20-29 e 25-18). O triunfo dos Knicks em muito se deveu às prestações de Brunson (29 pontos), Anunoby (25 pontos) e de Robinson (12 pontos e 22 ressaltos).

Nos Pacers, Walker, com 18 pontos e nove ressaltos, foi o mais inconformado.

Desta forma, os Knicks seguem no terceiro lugar a Este, com 43 vitórias em 68 jogos. Por sua vez, os Pacers ocupam o 15.º e último lugar, com 52 derrotas em 67 jogos.

Ainda a Este, os Cleveland Cavaliers venceram na visita aos Dallas Mavericks, por 138-105 (38-21, 29-29, 41-33 e 30-22). Os 25 pontos de Cooper Flagg – de 19 anos – revelaram-se essenciais para o desfecho. Nos Mavericks, os 29 pontos de Mobley foram insuficientes.

Assim, os “Cavs” são quartos a Este, com 41 vitórias em 67 partidas. Por sua vez, os Mavericks ocupam o 12.º lugar a Oeste, com 45 derrotas em 67 jogos.

Por último, os Minnesota Timberwolves beneficiaram dos 42 pontos de Anthony Edwards para vencerem no reduto dos Golden State Warriors, por 127-117 (31-28, 38-20, 31-39 e 27-30). Nos anfitriões, Podziemski (25 pontos e 10 ressaltos) foi o mais inconformado.

Enquanto os Timberwolves ocupam o sexto lugar a Oeste – 41 vitórias em 67 possíveis – os Warriors são nonos, com 34 derrotas e 32 triunfos.

Outros resultados.

Toronto Raptors 122-115 Phoenix Suns;

Houston Rockets 107-105 New Orleans Pelicans;

Portland Trail Blazers 124-114 Utah Jazz;

Los Angeles Clippers 119-108 Chicago Bulls.