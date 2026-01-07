VÍDEO: recital de LeBron James e Doncic em novo triunfo dos Lakers
New Orleans Pelicans foram o alvo na madrugada desta quarta-feira. Dupla fez 60 pontos e embalou Lakers para a terceira vitória consecutiva
A sociedade Doncic & LeBron rendeu 60 pontos aos Los Angeles Lakers na visita aos New Orleans Pelicans (111-103). Na madrugada desta quarta-feira, o esloveno e o norte-americano marcaram 30 pontos cada, com Doncic a arrecadar 10 ressaltos, enquanto LeBron James acumulou oito assistências e oito ressaltos. Além da dupla, também Ayton se evidenciou nos Lakers, com 18 pontos e 11 ressaltos.
Os parciais de 29-25, 22-29, 28-32 e 32-17 culminaram na terceira vitória consecutiva dos LA, que ocupam o terceiro posto da Conferência Oeste, capitalizando as derrotas consecutivas de Spurs e Thunder.
Nesta madrugada, Trey Murphy (42 pontos) e Queen (10 pontos, 13 ressaltos e oito assistências) foram os mais inconformados dos Pelicans, que seguem no 15.º e último lugar da conferência.
Outros resultados
Indiana Pacers 116-120 Cleveland Cavaliers
Washington Wizards 120-112 Orlando Magic
Memphis Grizzlies 106-105 San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves 122-94 Miami Heat
Sacramento Kings 98-100 Dallas Mavericks
