A sociedade Doncic & LeBron rendeu 60 pontos aos Los Angeles Lakers na visita aos New Orleans Pelicans (111-103). Na madrugada desta quarta-feira, o esloveno e o norte-americano marcaram 30 pontos cada, com Doncic a arrecadar 10 ressaltos, enquanto LeBron James acumulou oito assistências e oito ressaltos. Além da dupla, também Ayton se evidenciou nos Lakers, com 18 pontos e 11 ressaltos.

Os parciais de 29-25, 22-29, 28-32 e 32-17 culminaram na terceira vitória consecutiva dos LA, que ocupam o terceiro posto da Conferência Oeste, capitalizando as derrotas consecutivas de Spurs e Thunder.

Nesta madrugada, Trey Murphy (42 pontos) e Queen (10 pontos, 13 ressaltos e oito assistências) foram os mais inconformados dos Pelicans, que seguem no 15.º e último lugar da conferência.

Outros resultados

Indiana Pacers 116-120 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 120-112 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 106-105 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 122-94 Miami Heat

Sacramento Kings 98-100 Dallas Mavericks

RELACIONADOS
MAISFUTEBOL NO WHATSAPP: tudo o que é essencial está aqui
Voleibol: Sporting perde na Champions, Benfica apurado na Taça Challenge
Basquetebol: FC Porto vence Ovarense e sobe ao pódio da Liga