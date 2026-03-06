LeBron James, de 41 anos, quebrou o recorde de mais lançamentos de campo concretizados na história da NBA, atingindo os 15.838. O anterior máximo pertencia a Kareem Abdul-Jabar, que na década de 80 tinha, também ao serviço dos Lakers, atingindo a marca de 15.837.

O momento histórico aconteceu na madrugada desta sexta-feira, ainda no primeiro quarto da visita aos Denver Nuggets, partida na qual LeBron marcou 16 pontos. Ainda assim, os Los Angeles Lakers perderam por 120-113 (32-22, 32-32, 29-32 e 27-27). Pior ainda, LeBron acabou lesionado, depois de ter caído em cima de um operador de câmara.

Refira-se que LeBron já tinha batido outro histórico recorde em 2023, no caso de máximo pontos na NBA. O quarentão ultrapassou, uma vez mais, Kareem Abdul-Jabar. Entretanto, LeBron já somou mais cinco mil pontos.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leader in field goals made! pic.twitter.com/ar6n2f0nG1 — NBA (@NBA) March 6, 2026

Nos Nuggets, o inevitável Jokic aplicou 28 pontos, 12 ressaltos e 13 assistências. Nos visitantes, Doncic foi o mais inconformado, com 27 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

Assim, os Nuggets ocupam o quinto lugar da Conferência Oeste, com 39 vitórias, mais duas do que os Lakers (6.º).

Também a Oeste, os Golden State Warriors forçaram prolongamento para vencer na visita aos Houston Rockets, por 115-113 (30-20, 21-27, 30-35, 20-19 e 14-12). Enquanto Podziemski (26 pontos) e Melton (23 pontos) foram amuletos para os Warriors, Sheppard (30 pontos) e Thompson (18 pontos e 10 ressaltos) foram os mais inconformados nos Rockets.

Este desfecho mantém os Rockets no quarto posto a Oeste, com 23 derrotas em 61 jogos. Por sua vez, os Warriors reforçaram o oitavo lugar, com 32 vitórias em 62 possíveis.

Por último, os San Antonio Spurs venceram na receção aos Detroit Pistons, por 121-106 (38-23, 33-32, 22-30 e 28-21). O inevitável Wemby aplicou 38 pontos, 16 ressaltos e cinco desarmes, enquanto Cunningham (26 pontos) foi o mais inconformado.

Desta forma, os Spurs ocupam o segundo lugar a Oeste, com 45 vitórias, menos dois jogos e menos quatro triunfos face ao líder Oklahoma City Thunder. Por sua vez, os Detroit Pistons encaixaram a segunda derrota consecutiva, mas continuam a liderar a Este, com 45 triunfos, mais quatro face aos Boston Celtics (2.º) – e um jogo a menos.

Outros resultados.

Orlando Magic 115-114 Dallas Mavericks;

Washington Wizards 112-122 Utah Jazz;

Miami Heat 126-100 Brooklyn Nets;

Minnesota Timberwolves 115-107 Toronto Raptors;

Phoenix Suns 103-105 Chicago Bulls;

Sacramento Kings 123-133 New Orleans Pelicans.