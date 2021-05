Os Philadelphia 76ers fizeram esta madrugada o 2-0 no play-off da NBA ao vencerem os Washington Wizards por 120-95.

Joel Embiid, com 22 pontos e sete ressaltos, e Ben Simmons com 22 pontos, nove ressaltos e oito assistências, foram os destaques dos Sixers.

Nos Wizards destacaram-se Bradley Beal, com 33 pontos, e Russell Westbrook, com dez pontos, 11 assistências e seis ressaltos.

Russell Westbrook saiu lesionado e ficou furioso quando, a caminho do balneário, foi atingido por pipocas, alegadamente atiradas por um adepto dos Sixers.

Noutro jogo do play-off, os New York Knicks empataram a série com os Atlanta Hawks, por 1-1, com a vitória por 101-92.

Derrick Rose foi a figura do jogo com 26 pontos e quatro assistências. Nos Hawks, o destaque foi Trae Young, com 30 pontos.

Os Utah Jazz também empataram a série com os Memphis Grizzlies, 1-1, com a vitória por 141-129.

Donovan Mitchell regressou após paragem por lesão e terminou o jogo com 25 pontos. Rudy Gobert somou ainda 21 pontos e 13 ressaltos.

Nos Grizzlies, Ja Morant foi o destaque com 47 pontos, recorde de pontos da equipa no play-off.