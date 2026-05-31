Agora sim, está decidido. Os San Antonio Spurs são os segundos finalistas da NBA.

Depois de uma final de Conferência Oeste muito equilibrada, o sétimo e decisivo encontro serviu para definir o vencedor desta final e o adversário dos New York Knicks na fase decisiva da NBA.

A jogar fora de portas, os Spurs entraram melhor e conseguiram mesmo chegar ao intervalo com uma vantagem de sete pontos no marcador. Nota para os 22 pontos e sete ressaltos do francês Victor Wembanyama, eleito MVP da final de Conferência e melhor marcador no conjunto visitante.

Do outro lado, Shai Gilgeous-Alexander foi figura de destaque, com um total de 35 pontos e nove assistências, ainda que insuficientes para garantir o triunfo ao conjunto de Oklahoma.

Os San Antonio Spurs vão agora defrontar na final os New York Knicks, vencedores da Conferência Este. O primeiro jogo das finais da NBA está marcado para a madrugada de quinta-feira (1h30, em Portugal).

Assista aqui ao momento:

Segue-se agora a final da NBA, com o primeiro jogo entre Spurs e Knicks a acontecer na madrugada da próxima quinta-feira.