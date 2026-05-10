Os campeões em título – os Oklahoma City Thunder – seguem imparáveis e, na madrugada deste domingo, aplicaram o 3-0 na visita aos Los Angeles Lakers. Em novo duelo dos “quartos” dos playoffs da NBA, os forasteiros venceram por 131-108 (31-25, 26-34, 33-20 e 41-29).

Destaque para a exibição do belga Ajay Mitchell, que acumulou 24 pontos e 10 assistências para a equipa de Oklahoma. Além do belga, o inevitável Gilgeous-Alexander acumulou 23 pontos. Nos Lakers, o japonês Hachimura (21 pontos) foi o mais inconformado.

Assim, os campeões em título podem encerrar a eliminatória na madrugada de terça-feira (2h30), em nova partida em Los Angeles.

Na noite de sábado, os Cleveland Cavaliers arrecadaram a primeira vitória nos “quartos”, reduzindo a diferença para os Detroit Pistons (2-1). Em casa, os “Cavs” triunfaram por 116-109 (32-30, 32-18, 19-33 e 33-28).

Nos anfitriões, Donovan Mitchell destacou-se com 35 pontos e 10 ressaltos. Nos Pistons, Cunningham foi o melhor, com 27 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências.

O quarto “round” está agendado para Cleveland, na madrugada de terça-feira (1h).