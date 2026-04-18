Depois de 2024, os Golden State Warriors voltam a falhar os playoffs da NBA. Na madrugada deste sábado, Steph Curry e companhia perderam na visita aos Phoenix Suns, por 111-96 (33-15, 17-30, 28-24 e 33-27). As exibições de Podziemski (23 pontos e 10 ressaltos) e de Curry (17 pontos) foram insuficientes. Nos anfitriões, Jalen Green aplicou 36 pontos.

Também na última madrugada, os Orlando Magic triunfaram na receção aos Charlotte Hornets, avançando para os playoffs. O 121-90 (38-16, 30-21, 34-34 e 19-19) teve Banchero (25 pontos) como protagonista e Lamelo Ball (23 pontos) como o mais inconformado.