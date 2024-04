Três dias depois de assinar um contrato «standard» com os Boston Celtics, o português Neemias Queta brilhou em campo pela equipa da NBA, registando mesmo um novo recorde pessoal de pontos, na competição, na vitória sobre os Charlotte Hornets, por 131-98.

No penúltimo jogo da fase regular do campeonato, o poste português esteve em campo durante 18 minutos e fez um total de 16 pontos, seis ressaltos e cinco assistências.

Em primeiro lugar da Conferência Este, a equipa de Boston vai ainda jogar contra os Washington Wizards no domingo, às 18h (hora de Lisboa), antes de disputar os playoffs da NBA 2024, que começam a 20 de abril.

De referir que Neemias jogou nos dois primeiros jogos dos Maine Celtics na final do playoffs da G-League, a liga secundária da NBA, com o terceiro jogo a realizar-se na madrugada de segunda-feira. Questionado sobre a possibilidade de vencer esse título, Neemias disse: «Seria muito bom. Todos os rapazes trabalharam muito durante o ano e com apenas um objetivo, que era ganhar este campeonato. Não vamos fugir a isso. Estamos confiantes e vamos tentar ganhar.»

Confira os outros resultados da noite de NBA:

Philadelphia 76ers 125-113 Orlando Magic

Washington Wizards 127-129 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 129-120 Indiana Pacers

New York Knicks 111-107 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 120-123 Los Angeles Lakers

Miami Heat 125-103 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 109-106 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 125-107 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 121-120 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 89-107 Detroit Pistons

Golden State Warriors 109-114 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 107-116 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 109-110 Utah Jazz

Sacramento Kings 107-108 Phoenix Suns