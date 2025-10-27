O norte-americano Austin Reaves revelou-se a principal estrela na última madrugada, ao anotar 51 pontos (recorde pessoal) – além de 11 ressaltos e nove assistências – no triunfo dos Los Angeles Lakers no reduto dos Sacramento Kings, por 127-120 (36-27, 26-35, 33-28 e 32-30). Uma vez que os visitantes jogaram sem LeBron James e Luka Doncic, Reaves aproveitou para se evidenciar em 39 minutos.

Em destaque nos Lakers esteve também Ayton, com 22 pontos e 15 ressaltos. Nos anfitriões, LaVine (32 pontos) e DeRozan (21 pontos) foram os mais inconformados.

Assim, os Lakers seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste, com duas vitórias e uma derrota, apontando à receção aos Portland Trail Blazers (10.º), na madrugada de terça-feira (2h30). Por sua vez, os Sacramento Kings levam duas derrotas em três partidas e ocupam o 11.º posto desta conferência, antes da visita aos Oklahoma City Thunder (2.º), na madrugada de quarta-feira (meia-noite).

Também na Conferência Oeste, os Los Angeles Clippers alcançaram a segunda vitória na receção aos Portland Trail Blazers (114-107). Os parciais de 34-23, 21-37, 32-22 e 27-25 contaram com o decisivo contributo de Kawhi Leonard, que aplicou 30 pontos e 10 ressaltos. Nos Blazers, Avdija (23 pontos) e Holiday (21 pontos) foram os mais inconformados.

Os Clippers são terceiros e preparam a visita aos Golden State Warriors (6.º), na madrugada de quarta-feira (3h).

Entretanto, na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers levaram a melhor sobre os Milwaukee Bucks (118-113), graças aos parciais de 29-31, 36-25, 21-28 e 32-29. Em evidência nos anfitriões estiveram Donovan Mitchell (24 pontos) e Mobley (23 pontos). Nos Bucks, o grego Giannis foi o mais inconformado, com 40 pontos, 14 ressaltos e uma assistência.

Ao conseguirem a segunda vitória, os Cavaliers subiram ao oitavo lugar – antes da visita aos Detroit Pistons (7.º), nesta segunda-feira (23h) – enquanto os Bucks encaixaram a primeira derrota, ocupando o quinto lugar e apontando à receção aos New York Knicks (6.º) na quarta-feira (meia-noite).

Ora, os Knicks sofreram a primeira derrota no reduto dos Miami Heat (115-107), com parciais de 24-27, 33-27, 31-27 e 27-26. Este desfecho foi edificado, sobretudo, por Powell (27 pontos) e Adebayo (19 pontos e 13 ressaltos). Nos Knicks, Brunson (37 pontos) e Anthony Towns (15 pontos e 18 ressaltos) foram os mais inconformados.

Os Heat conquistaram a segunda vitória, subiram ao quarto lugar da Conferência Este e centram atenções na receção aos Charlotte Hornets (3.º), na terça-feira (23h).

Os Hornets muito podem agradecer a LaMelo Ball pelo triunfo na visita aos Washington Wizards, uma vez que o norte-americano assinou 38 pontos, 13 ressaltos e 13 assistências. Os parciais de 31-30, 20-32, 44-26 e 44-25 culminaram no 139-113. Nos Wizards (11.º), McCollum conseguiu 24 pontos.

Em madrugada de cruzamento de conferências, os Minnesota Timberwolves (sétimos a Oeste) venceram na receção aos Indiana Pacers – 14.º a Este – por 114-110 (28-28, 30-32, 28-17 e 28-33). Destaque nos anfitriões para Randle (31 pontos), enquanto Pascal Siakam foi o mais inconformado dos visitantes (33 pontos e 10 ressaltos).

Por fim, os Dallas Mavericks – 12.º a Oeste – levaram a melhor sobre os Toronto Raptors (9.º a Este), vencendo por 139-129 (32-32, 32-34, 39-25 e 36-38). Este desfecho foi patrocinado por Anthony Davis (25 pontos e 10 ressaltos), enquanto Scott Barnes foi o melhor dos Raptors, com 33 pontos e 11 ressaltos.