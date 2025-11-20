VÍDEOS: Thunder continuam imparáveis e registam sétima vitória seguida
Toronto Raptors entram também em boa forma e vencem pela quinta vez consecutiva
Os Oklahoma City Thunder continuam imparáveis na NBA. Na madrugada desta quinta-feira, os campeões em título bateram os Sacramento Kings por 115-104, resistindo o sétimo triunfo consecutivo.
Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da fase regular, foi a figura de proa dos Thunder, anotando 33 pontos e oito ressaltos. Chet Holmgren, com 21 pontos e sete ressaltos, foi a segunda figura da partida.
Pelos Sacramento Kings, Dennis Schroder foi o mais inconformado, com 21 pontos a saltar do banco. Com esta vitória, os Thunder são atualmente a melhor equipa da NBA, com 15 vitórias e apenas uma derrota.
Os Toronto Raptors continuam a surpreender e foram a casa dos Philadelphia 76ers vencer por 121-112. A dupla Ingram e Barret liderou a equipa do Canadá ao triunfo, anotando 22 pontos cada um.
Pelos Sixers, Maxey e Edgecombe anotaram 24 e 21 pontos, respetivamente. Com este triunfo, os Raptors vencem pela quinta vez seguida, assumindo a segunda posição da Conferência Este com dez vitórias e cinco derrotas.
Já os Denver Nuggets regressaram às vitórias na visita aos New Orleans Pelicans (125-118). Pela equipa de Denver, Nikola Jokic, três vezes MVP da NBA, foi a figura da partida com um triplo-duplo de 28 pontos, 11 ressaltos e 12 assistências. Mas o destaque foi Watson, que fez 32 pontos, máximo de carreira, e 12 ressaltos.
Do lado dos Pelicans, o rookie foi quem tentou remar contra a maré, estando perto de um duplo-duplo com 30 pontos e nove ressaltos. com esta vitória, os Nuggets são segundo na Conferência Oeste com 11 vitórias e três derrotas.
Já em Cleveland, os Houston Rockets venceram os Cavaliers, que foram multados em milhares de dólares, por 114-104. Alperen Sengun foi preponderante com um duplo-duplo de 28 pontos e 11 ressaltos, Já Kevin Durant contribuiu com 20 pontos.
Os Rockets são terceiros da Conferência Oeste com dez vitórias e três derrotas.
Outros resultados:
New York Knicks 113-111 Dallas Mavericks
Charlotte Hornets 118-127 Indiana Pacers
Golden State Warriors 96-110 Miami Heat
Washington Wizards 109-120 Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls 122-121 Portland Trail Blazers