Os campeões em título, os Oklahoma City Thunder, segue imparáveis e arrecadaram a quinta vitória na madrugada desta quarta-feira, na receção aos Sacramento Kings (107-101). Os parciais de 24-29, 34-33, 22-21 e 27-18 foram abrilhantados pelo inevitável Shai Gilgeous-Alexander.

O MVP da última edição da NBA aplicou 31 pontos, além de nove ressaltos e quatro assistências. Nos visitantes, LaVine (23 pontos) foi o mais inconformado.

Desta forma, os Thunder seguem no topo da Conferência Oeste, com cinco vitórias em cinco rondas. Segue-se a receção aos Washington Wizards (12.º a Este), na madrugada de sexta-feira (meia-noite). Por sua vez, os Sacramento Kings ocupam o 12.º lugar a Oeste, apontando à visita aos Chicago Bulls (2.º a Este), na madrugada de quinta-feira (meia-noite).

Também na Conferência Oeste, os Golden State Warriors conseguiram a quarta vitória – a segunda consecutiva – graças ao desfecho na receção aos Los Angeles Clippers (98-79). Os parciais de 33-25, 13-24, 32-14 e 20-16 tiveram Jimmy Butler como principal estrela (21 pontos), enquanto James Harden (20 pontos) e Zubac (14 pontos e 13 ressaltos) foram os mais inconformados nos visitantes.

Enquanto os Warriors seguem no 3.º lugar – antes da visita ao Milwaukee Bucks (5.º a Este), na sexta-feira (meia-noite) – os Clippers estacionaram no oitavo posto, apontando à receção aos New Orleans Pelicans (15.º), no sábado (2h30).

Entretanto, na Conferência Este, os líderes Philadelphia 76ers seguem invictos e venceram, no prolongamento, no reduto dos Washington Wizards, por 139-134 (32-40, 36-32, 26-38, 32-16 e 13-8). Em evidência nos visitantes esteve Tyrese Maxey (39 pontos e 10 assistências), enquanto Sarr (31 pontos e 11 ressaltos) foi o melhor dos Wizards.

Ao cabo de quatro vitórias em quatro rondas, a equipa de Philadelphia prepara a receção aos Boston Celtics de Neemias Queta (9.º), na sexta-feira (23h). Por sua vez, os Wizards ocupam o 12.º lugar da Conferência Este, com três derrotas e uma vitória.

No terceiro lugar da Conferência Este estão os Miami Heat, que nesta madrugada conseguiram a terceira vitória, desta feita na receção aos Charlotte Hornets (6.º). O desfecho de 144-117 contou com parciais de 37-34, 39-26, 29-28 e 39-29. A estrela maior foi o mexicano Jaime Jaquez, que assinou 28 pontos. Nos Hornets, LaMello Ball foi o mais inconformado, com 20 pontos.

Por fim, na Conferência Este, os Milwaukee Bucks (5.º) levaram a melhor na receção aos New York Knicks (7.º), por 121-111 (27-26, 32-45, 35-20 e 27-20). Destaque para a prestação do grego Giannis (37 pontos). Do outro lado, Brunson (36 pontos) foi o mais inconformado.