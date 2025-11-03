VÍDEOS: Thunder imparáveis a Oeste, 76ers alcançam Bulls no topo a Este
Chicago Bulls e San Antonio Spurs encaixaram a primeira derrota da época
Os Oklahoma City Thunder seguem imparáveis e arrecadaram a sétima vitória, desta feita na receção aos New Orleans Pelicans (137-106). Na noite de domingo, os parciais de 39-22, 36-30, 33-30 e 29-24 contaram com o brilho do inevitável Shai Gilgeous-Alexander. O MVP da última edição da NBA cravou 30 pontos. Nos visitantes, Williamson (20 pontos) e Murphy (19 pontos) foram os mais inconformados.
Assim, os campeões em título seguem na liderança isolada da Conferência Oeste, com sete vitórias em sete rondas. Segue-se a visita aos Los Angeles Clippers (7.º), na madrugada de quarta-feira (4h). Por sua vez, os Pelicans seguem no último lugar (15.º), com seis derrotas em seis jogos.
Já na madrugada desta segunda-feira, os San Antonio Spurs – “vice” a Oeste – encaixaram a primeira derrota, na visita aos Phoenix Suns (10.º), por 130-118 (31-24, 39-28, 32-26 e 28-40). Nos anfitriões, Booker conseguiu 28 pontos e 13 assistências, enquanto Castle (26 pontos) foi o melhor dos forasteiros.
Na Conferência Este, os líderes Philadelphia 76ers venceram na visita aos Brooklyn Nets, por 129-105 (40-37, 33-18, 17-23 e 39-27), com o trio Grimes (22 pontos e 13 assistências), Maxey (26 pontos) e Oubre (29 pontos) em destaque. Nos Nets, Thomas (29 pontos) e Porter (17 pontos e 17 ressaltos) foram os mais inconformados.
Assim, os 76ers lideram a conferência com cinco vitórias em seis possíveis, igualados com os Chicago Bulls, que nesta madrugada perderam na visita aos New York Knicks (7.º), por 128-116 (34-24, 34-36, 37-29 e 23-27).
Este desfecho foi patrocinado pela dupla Brunson (31 pontos) e Towns (20 pontos e 15 ressaltos), enquanto Giddey (23 pontos) e Vucevic (17 pontos e 14 ressaltos) foram os melhores dos Bulls.
Ainda a Este, os Cleveland Cavaliers (5.º) venceram na receção aos Atlanta Hawks (12.º), por 117-109 (31-22, 19-30, 28-24 e 39-33). A estrela dos “Cavs” foi Donovan Mitchell, que aplicou 37 pontos. Nos visitantes, Johnson (23 pontos e 13 ressaltos) foi o mais inconformado.
Por fim, os Los Angeles Lakers levaram a melhor na receção aos Miami Heat, por 130-120 (43-36, 34-27, 25-35 e 28-22). Ainda sem LeBron James, os Lakers contaram com Doncic em grande plano (29 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências), seguido por Austin Reaves (26 pontos e 11 assistências). Nos Heat, o mexicano Jaquez foi o melhor, com 31 pontos e oito assistências.
Desta forma, os Lakers seguem no terceiro lugar da Conferência Oeste, com cinco vitórias e duas derrotas, apontando à visita aos Portland Trail Blazers (4.º), na madrugada de terça-feira (3h).
Quanto aos Heat, caíram para o sexto posto da Conferência Este, com três vitórias e três derrotas. Ao cabo de dois desaires consecutivos, segue-se a visita aos Clippers – sétimos a Oeste – também na madrugada desta terça-feira (3h).
Outros resultados.
Toronto Raptors 117-104 Memphis Grizzlies
Charlotte Hornets 126-103 Utah Jazz