Depois de ter jogado pouco mais de dois minutos na derrota com os Kings, Neemias Queta não foi utilizado no regresso aos triunfos dos Celtics.

A equipa de Boston recebeu o New Orleans Pelicans e venceu por 120-119. Jason Tatum, com um impressionante duplo-duplo de 38 pontos e 11 ressaltos foi o MVP da partida. Do lado dos Pelicans, Trey Murphy foi o mais inconformado, com 30 pontos, sete ressaltos e quatro assistências.

Nas restantes partidas da madrugada de muito basquetebol norte-americano, o destaque vai para a vitória dos Indiana Pacers sobre os Cleveland Cavaliers por 93-108 e interrompendo a série de 12 triunfos consecutivos dos Cavaliers.

Os Pacers que no terceiro período até estavam a perder por 15 pontos, conseguiram dar a volta com dois parciais irrepreensíveis na segunda parte [18-37 e 22-31].

Pascal Siakam foi preponderante no triunfo da equipa de Indiana. O poste camaronês terminou a partida com 19 pontos e nove ressaltos.

Outros resultados da NBA:

Phoenix Suns-Charlotte Hornets, 120-113

Utah Jazz-Brooklyn Nets, 112-111

Orlando Magic-Philadelphia 76ers, 104-99

Washington Wizzards-Oklahoma City Thunder, 95-136

Chicago Bulls-Sacramento Kings, 119-124

Dallas Mavericks-Denver Nuggets, 101-112

New York Knicks-Milwaukee Bucks, 140-106