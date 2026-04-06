Neemias Queta voltou a mostrar-se em ótimo plano na vitória dos Boston Celtics sobre os Toronto Raptors (115-101) e as boas exibições continuam a fazer eco no balneário e fora dele, com Jaylen Brown a assumir-se como admirador da evolução do poste português.

O internacional luso terminou com 18 pontos, sete ressaltos, quatro assistências e três desarmes de lançamento, numa exibição completa que mereceu elogios rasgados do colega de equipa, que acredita que Queta devia ser premiado no final da temporada.

«Tem vindo a melhorar constantemente, a proteger o cesto, a finalizar, a marcar aqueles lançamentos curtos, a ganhar ressaltos. Tem sido fantástico. Na minha opinião, é provavelmente um dos jogadores mais melhorados este ano. Nem sei se está na corrida ao prémio, mas devia estar», disse numa breve entrevista logo após o encontro,

As palavras ganharam ainda mais força horas depois, no podcast do próprio Brown, onde detalhou a transformação do português dentro da equipa orientada por Joe Mazzulla.

«Havia incerteza, nele e na equipa técnica, sobre se o Neemy [Queta] podia ser o jogador de que precisávamos. Mas vi-o crescer e florescer. Está a jogar extremamente bem. Nota-se que está a pensar o jogo, que está mais calmo, já não entra tanto na própria cabeça. O cérebro dele está a ligar de uma forma que não estava no início da época», acrescentou.

O extremo dos Celtics foi mais longe e defendeu reconhecimento formal para o impacto do poste português.

«Ele precisa de estar na luta para 'Jogador com maior evolução'. Ou numa das melhores 'Equipas defensivas', qualquer coisa. Merece um prémio pelo crescimento que teve este ano», disse ainda.

Brown sublinhou ainda o papel cada vez mais relevante de Neemias na dinâmica da equipa.

«Joe Mazzulla foi duro para com o Neemy no início da temporada... Agora é uma parte importante da equipa. Quando os adversários querem tirar-nos certas coisas, também têm de pensar nele. Já conquistou um papel real nesta liga e é uma ameaça», garantiu o norte-americano.

A confiança do balneário reflete-se também dentro de campo, com Brown a deixar um conselho claro aos colegas em relação a Queta.

«Quando um ‘big’ corre o campo e faz o seu trabalho, tens de lhe dar a bola. Isso é ética do basquetebol», concluiu.