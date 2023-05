Os Heat venceram no TD Garden os Celtics por 123-116, no primeiro jogo das finais da Conferência Este.



Liderada por Tatum, a equipa de casa até venceu os dois primeiros períodos e chegou ao intervalo a ganhar por nove pontos de diferença (66-58). Porém, a formação de Miami fez um terceiro quarto absolutamente incrível: marcou 46 pontos e sofreu apenas 25.



Nos últimos 12 minutos, os Heat agarraram-se à liderança e conseguiram uma vitória em Boston.



Jimmy Butler (quem mais?) voltou a ser a principal figura da equipa de Erik Spoelstra com um excelente registo: 35 pontos, cinco ressaltos e sete assistências. A estrela do conjunto de Miami contou com a ajuda de Bam Adebayo que esteve perto de um duplo-duplo (20 pontos e oito ressaltos) e do suplente Kyle Lowry que marcou 15 pontos.



Por sua vez, os Celtics tiveram em Jayson Tatum e Jaylen Brown os melhores marcadores com 30 e 22 pontos, respetivamente. De nada valeu ao conjunto de Boston a inspiração das suas duas maiores figuras.