Os Boston Celtics de Neemias Queta perderam em casa diante dos Houston Rockets por 128-101. O poste português anotou nove pontos, quatro ressaltos e uma assistência em 15:26 minutos.

Os Rockets entraram fortes e já venciam por 13 pontos no final do primeiro quarto (37-24). Ao intervalo, a equipa vistante conseguiu aumentar a vantagem do primeiro período (66-48).

Na segunda parte a vantagem de Houston disparou e Joe Mazzulla, treinador de Boston, rapidamente fez descansar algumas das peças principais, entre as quais Neemias Queta.

Do lado dos Celtics, Baylor Scheierman foi o mais inconformado com 17 pontos e cinco ressaltos. Pelos titulares, Payton Pritchard foi o que registou melhores números, colecionando 14 pontos e quatro assistências.

Kevin Durant foi o destaque do lado dos Rockets, com o extremo a ser o maior pontuador da partida com 26 pontos. Amen Thompson roçou o triplo-duplo, com 17 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

Destaque ainda para os Indiana Pacers, finalista vencido de 2025, que conseguiu a primeira vitória da temporada depois de receber e vencer os Golden State Warriors por 114-109.

Aaron Nesmith foi o maior pontuador da partida, com 31 pontos. Somou ainda seis ressaltos. Do lado dos Warriors, Stephen Curry foi o destaque com 24 pontos e duas assistências.

Resultados da última madrugada na NBA:

Dallas Mavericks 110-122 Detroit Pistons

Sacramento Kings 135-133 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 122-105 Charlotte Hornets

Orlando Magic 15-94 Washington Wizards