Sem Neemias Queta, os Boston Celtics triunfaram na receção aos New York Knicks. Ante o 3.º colocado da Conferência Este, os vice-líderes registaram parciais de 38-19, 26-24, 25-39 e 29-23, que culminaram no 118-105.

No final de tarde deste domingo, Tatum foi o destaque no “Verdão”, com 25 pontos, dez ressaltos e nove assistências. Entre os Knicks, Towns (24 pontos e 18 ressaltos) e Hart (20 pontos, 11 ressaltos e nove assistências) foram os mais inconformados.

Assim, os Celtics reforçam o 2.º lugar da Conferência Este, com 41 vitórias em 57 jogos. Segue-se a visita aos Toronto Raptors (13.º), na madrugada de quarta-feira (meia-noite).

Por sua vez, os Knicks encaixaram a segunda derrota consecutiva, permanecendo no 3.º lugar, com 20 desaires em 57 jogos. Na madrugada de quinta-feira, à meia-noite, há receção aos Philadelphia 76ers (12.º).